وزير العدل يهيب برؤساء المحاكم تسهيل إستقبال دعاوى وشكاوى ضحايا العدوان [11/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



أهاب وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات بكافة رؤساء المحاكم الإستئنافية والإبتدائية، إتخاذ ما يلزم لتسهيل إستقبال الدعاوى والشكاوى من ضحايا العدوان وبما يكفل حفظ وحماية الحقوق المدنية والجنائية.



وأوضح الوزير عقبات في تعميم وجه لرؤساء المحاكم حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن وزارة العدل تسعى من خلال المهام المناطة بها إلى تسهيل وتيسير إستقبال الدعاوى والشكاوى المقدمة من ضحايا تحالف العدوان على اليمن الذي أزهق كثير من الأرواح وألحق أضرار بالغة في أموال وممتلكات المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة.



وأشار إلى أن ذلك يتطلب من الجميع تسهيل إستقبال الدعاوى والشكاوى أمام النيابات والمحاكم وقيدها في سجلات وملفات خاصة تمهيدا لرفعها للمحاكم الدولية التي تعتبر امتدادا للمحاكم الوطنية .



ولفت إلى أن الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق الشعب اليمني ومقدراته تعد جرائم حرب تتحمل دول تحالف العدوان كامل المسؤولية الجنائية والمدنية والقانونية عنها تجاه المتضررين, طبقا لما نصت عليه القوانين الوطنية وأكدته الإتفاقيات والمعاهدات الدولية.



وأكد أهمية قيام أجهزة السلطة القضائية من المحاكم والنيابات بدورها في هذا الشأن، بما يتوافق مع برنامج حكومة الإنقاذ الوطني التي أولت هذا الجانب إهتمام خاص وذلك لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية حقوق الضحايا والمتضررين من العدوان الظالم.

سبأ