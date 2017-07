Anéantissement de deux véhicules blindés de mercenaires de l'agression à Shabwa [11/يوليو/2017]







SHABWA, 11 Juillet. (SABA) - L'armée et les comités populaires ont anéanti aujourd'hui deux véhicules blindés de mercenaires de l'agression saoudo-US au district d'oussailan à Shabwa.











Une source militaire a confirmé à (SABA) la mort et la blessure d'un certain nombre de mercenaire lors de cette opération qui a eu lieu à la zone de heed bin Aqeel au district d'oussailan.







I T





Saba