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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - يوليو - 2017 الساعة 07:35:03م
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون عدد من الانتصارات في مختلف الجبهات
تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية من تحقيق الانتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن ضد العدوان السعودي الأمريكي وفي جبهات ما وراء الحدود.
العفو الدولية تدين رفض المحكمة العليا البريطانية وقف بيع الأسلحة للسعودية
أدانت منظمة العفو الدولية بقرار القضاء البريطاني رفض النظر في القضية والتشريع بقانونية مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية الأمر الذي يبيح ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني... واصفة ذلك بالنكسة بحق المدنيين اليمنيين الأبرياء.
النفط يرتفع بدعم آفاق الطلب في الأجل القصير لكن السوق ما زالت ضغيفة
ارتفع النفط اليوم الثلاثاء بدعم من توقعات الطلب القوي في الأسابيع القادمة لكن ظروف السوق بشكل عام ما زالت ضعيفة بفعل استمرار تخمة إمدادات الوقود وهو ما دفع عددا من البنوك لتخفيض توقعاتها للأسعار.
نادال يخسر أمام مولر ويودع ويمبلدون... و راونيتش يقصي زفيريف
خسر رفائيل نادال بطل فرنسا المفتوحة للتنس أمام جيل مولر لاعب لوكسمبورج بنتيجة 6-3 و6-4 و3-6 و4-6 15-13 في الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس لتتحطم آماله في نيل ثالث ألقابه في البطولة.
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  محلي
دورة تدريبية لمجموعة سلامتي ضمن مشروع الإستجابة السريعة بالحديدة
[11/يوليو/2017]
الحديدة - سبأ:
 بدأت بفرع إتحاد نساء اليمن بمحافظة الحديدة اليوم دورة تدريبية لمجموعة سلامتي ضمن مشروع الإستجابة السريعة للناجيات من العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان.

تهدف الدورة في يومين إكساب ثمانية مشاركين ومشاركات من مديريات باجل، الزيدية، المراوعة والمنصورية معارف حول الممارسات السلبية التي تؤثر على صحة المرأة.

وأوضحت منسقة المشروع هدى أحمد غالب أن المشاركين سيتعرفون خلال الدورة على الآثار النفسية والإجتماعية لتلك الظواهر بما يكفل الحد منها وما تخلفه من آثار صحية على المرأة على المدى القريب والبعيد.

سبأ
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