محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة تدريبية لمجموعة سلامتي ضمن مشروع الإستجابة السريعة بالحديدة الحديدة - سبأ:

بدأت بفرع إتحاد نساء اليمن بمحافظة الحديدة اليوم دورة تدريبية لمجموعة سلامتي ضمن مشروع الإستجابة السريعة للناجيات من العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان.



تهدف الدورة في يومين إكساب ثمانية مشاركين ومشاركات من مديريات باجل، الزيدية، المراوعة والمنصورية معارف حول الممارسات السلبية التي تؤثر على صحة المرأة.



وأوضحت منسقة المشروع هدى أحمد غالب أن المشاركين سيتعرفون خلال الدورة على الآثار النفسية والإجتماعية لتلك الظواهر بما يكفل الحد منها وما تخلفه من آثار صحية على المرأة على المدى القريب والبعيد.

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ