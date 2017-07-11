محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الداخلية يوجه بإستكمال مشروع البطاقة السلعية صنعاء - سبأ:

ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي، مشروع البطاقة السلعية لمنتسبي الوزارة والأجهزة الأمنية.



واستعرض الإجتماع الذي حضره عدد وكلاء الوزارة والقيادات الأمنية، الإشكاليات رافقت البطاقة السلعية خلال الفترة الماضية.



ووجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة لإستكمال مشروع البطاقة السلعية برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية وعضوية الوكيل المساعد لقطاع التجهيزات والموارد ومدير عام الجودة ومدير عام الشؤون المالية إضافة إلى مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين ومدير عام الشؤون القانونية بالوزارة .



وستقوم اللجنة بإستكمال المشروع الذي يتم على ضوئه إختيار تجار للخمسة الأشهر القادمة وبما يلبي إحتياجات منتسبي الوزارة والأجهزة الأمنية من المواد والسلع التموينية على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة وضمان سلاسة تقديم الخدمة المناسبة بسهولة ويسر بحيث تشمل كافة منتسبي الوزارة والأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات.



وأكد وزير الداخلية على الجهات المعنية الإلتزام ببنود العقد المبرم مع المؤسسات التجارية ذات العلاقة وتحقيق مبدأ الشفافية في الصرف والتوزيع.

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ