[11/يوليو/2017]
تعز - سبأ:
استهدف أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي ودمروا دبابة وآلية تابعة لهم بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفا مدفعيا للجيش واللجان استهدف تجمعات للمرتزقة بمحاذاة معسكر التشريفات ،ومصرع أحد قناصي المرتزقة.
وأكد المصدر مصرع القيادي في اللواء 170 المرتزق محمد عبدالله مقبل المخلافي واصابة المرتزق بلال أحمد أمين المخلافي في تبة الوكيل وكذا مصرع المرتزق صلاح علي عبده سيف المشقري أحد افراد ما يسمى اللواء 17 في جبهة حمير مقبنة بنيران الجيش واللجان الشعبية.
وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير دبابة وآلية لمرتزقة العدوان غرب منطقة العمري في مديرية ذباب، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعا للمرتزقة في مديرية الصلو محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.
سبأ