رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تأهل الأسبانية موجوروزا لقبل نهائي ويمبلدون للتنس للسيدات بعد فوزها على كوزنتسوفا لندن - سبأ:

تأهلت الاسبانية جاربين موجوروزا بلانكو وصيفة بطلة 2015 الى الدور قبل النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس للسيدات بثقة عقب انتصارها 6-3 و6-4 على حساب الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا المصنفة السابعة عقب اداء قوي وممتع اليوم الثلاثاء.



وكانت موجوروزا، بطلة فرنسا المفتوحة 2016 والتي خسرت امام سيرينا وليامز في نهائي ويمبلدون في العام السابق له، الافضل في تسديد الضربات القوية من الخط الخلفي لتنتصر اليوم عقب فوزها على الالمانية انجليكه كيربر المصنفة الاولى يوم أمس الاثنين.



وانقذت موجوروزا المصنفة 14 نقطة صعبة لكسر الارسال من منافستها في ثاني اشواط ارسالها، وهو كسر الارسال الوحيد الذي واجهته طوال المباراة، الا انها ردت بقوة لتكسر ارسال كوزنتسوفا دون ان تفوز الاخيرة بأي نقطة في طريقها لانتزاع المجموعة الاولى.



وتسبب كسر آخر للإرسال في بداية المجموعة الثانية الى ممارسة المزيد من الضغط على الروسية كوزنتسوفا (32 عاما) التي فازت بلقبين ضمن البطولات الاربع الكبرى من قبل.



وشكلت هذه المرة الاولى التي يظهر فيها اسم كوزنتسوفا في دور الثمانية منذ 10 سنوات ولم تكن قادرة على تهديد منافستها كثيرا.



وانتزعت موجوروزا، التي بلغت الدور قبل النهائي بعد ان خسرت مجموعة واحدة، نقطة لحسم المباراة بضربة ارسال ساحق مرت في منتصف الملعب قبل ان تحسم الفوز عن طريق ارسال آخر قوي لتضرب موعدا مع ماجدالينا ريباريكوفا او كوكو فاندفيجه في الدور قبل النهائي.

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ