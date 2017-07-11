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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - يوليو - 2017 الساعة 07:14:06م
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نائب رئيس الوزراء يتفقد الجرحى بالمستشفى العسكري بالحديدة
[11/يوليو/2017]
الحديدة  - سبأ:
 تفقد نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزراء الإعلام والنقل والزراعة والثروة السمكية ومحافظ الحديدة اليوم أحوال جرحى الجيش واللجان الشعبية بالمستشفى العسكري.

وفي الزيارة أشاد نائب رئيس الوزراء بالدور البطولي الذي يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية في سبيل الدفاع الوطن .

وأكد أن المآثر البطولية و الدماء الزكية التي روت تراب الوطن في مواجهة قوى الغزو والإحتلال، ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال .

فيما أشاد وزراء الإعلام أحمد حامد والزراعة غازي أحمد علي والنقل زكريا الشامي والثروة السمكية محمد الزبيري ومحافظ الحديدة حسن الهيج، بالتضحيات التي قدمها الشهداء والجرحى للذود عن الوطن وعزته وكرامته.

وأكدوا أن التاريخ سيكتب أسماءهم في أنصع صفحاته .. لافتين إلى أن مصير مرتزقة العدوان المحتوم مزبلة التاريخ.

إلى ذلك تفقد نائب رئيس الوزراء والوزراء أقسام العناية المركزة والطوارئ بمستشفى العلفي الجامعي .. واطلعوا على الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمواطنين وما يقدمه من خدمات لطلاب الجامعة.

واستمعوا من رئيس جامعة الحديدة رئيس مجلس إدارة المستشفى إلى شرح عن الأعمال التطويرية والتحسينية التي شهدها المستشفى وإحتياجاته الضرورية لتحسين مستوى الأداء.

وعقد إجتماع بإدارة المستشفى بحضور نائب مدير مكتب الصحة الدكتور محمد قطقط، تم خلاله الإعلان عن تقديم مبلغ 10 ملايين ريال من وزارة النقل وخمسة ملايين ريال من وزارة الإعلام وخمسين برميل ديزل من وزارة الزراعة للمستشفى.

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