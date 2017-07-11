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تفقد سير امتحانات الشهادة العامة في عدد من مديريات محافظة إب
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تفقد سير امتحانات الشهادة العامة في عدد من مديريات محافظة إب
[11/يوليو/2017]
إب - سبأ:
 اطلع وكيل وزارة التربية والتعليم فؤاد الشامي ومدير مكتب التربية في محافظة إب محمد الغزالي على سير امتحانات الشهادة العامة في مركز الزهراء بمديرية إب ومراكز الخير وأسامة بن زيد وخولة في مديرية المخادر.

واستمع الوكيل الشامي من الطلاب إلى انطباعاتهم حول سير الاختبارات .. مؤكدا حرص الوزارة على تذليل أي صعوبات قد تؤثر على نجاح الامتحانات.

وأشاد بجهود مكتب التربية بالمحافظة في الإعداد والتحضير للاختبارات وحسن اختيار رؤساء المراكز والملاحظين ..متمنياً للطلاب النجاح والتفوق.

إلى ذلك تفقد وكيلا محافظة إب حارث المليكي وقاسم المساوى عددا من المراكز الامتحانية في مديرية حزم العدين .

وعبر الوكيلان عن سعادتهما لما لمساه من إعداد جيد يساعد الطلاب والطالبات على أداء الاختبارات النهائية في أجواء هادئة ومستقرة .

وحثا القائمين على مراكز الاختبارات على بذل مزيد من الجهود للحفاظ على الاجراءات الناظمة لسير الاختبارات حتى نهايتها ..وثمنا جهود المعلمين والتربويين وحرصهم على إنجاح العام الدراسي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن نتيجة العدوان والحصار.

في سياق متصل اطلع وكيل محافظة إب للشؤون المالية واﻹدارية علي النوعة على سير الامتحانات بعدد من المراكز في منطقة الجعاشن بمديرية ذي السفال وكذا مديرية السياني .

وثمن الوكيل النوعة الجهود المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لاداء امتحاناتهم .. مشيرا إلى ان العدوان راهن على إيقاف العملية التعليمية في اليمن إلا أن صمود العاملين في القطاع التربوي والطلاب أفشلوا رهاناته.

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