[11/يوليو/2017]
الحديدة - سبأ:
كرم مكتب الصحة العامة والسكان وهيئة مستشفى الثورة بالحديدة اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي.
وفي التكريم الذي حضره وزراء الإعلام أحمد حامد والنقل زكريا الشامي والزراعة غازي أحمد علي والثروة السمكية محمد الزبيري ومحافظ الحديدة حسن الهيج .. ثمن مدير مكتب الصحة الدكتور عبد الرحمن جار الله ورئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور خالد سهيل جهود نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادي في تطوير القطاع الصحي بالمحافظة والتغلب على الصعوبات التي تعترض أدائه وخاصة في مكافحة الكوليرا.
وأكدا إستمرار القطاع الصحي بالمحافظة في تقديم الخدمات الطبية بفضل دعم نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وقيادة السلطة المحلية والخيرين من رجال المال والأعمال بالمحافظة.
حضر التكريم وكيلا المحافظة لشؤون الثقافة والإعلام علي قشر والشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية وعدد من مديري المديريات.
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