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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - يوليو - 2017 الساعة 07:14:06م
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  ثقافة
اليونسكو تدرج مدينة أحمد أباد الهندية ضمن قائمة التراث العالمي
[11/يوليو/2017]
نيودلهي- سبأ:
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مدينة أحمد أباد، الواقعة في ولاية غوجارات الغربية، باعتبارها أول مدينة هندية تدخل في التراث العالمي.

وبحسب وسائل الإعلام فقد دونت (اليونسكو) على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) مطله هذا الأسبوع، أن مدينة أحمد أباد التاريخية صنفت للتو على أنها أحد مواقع التراث العالمي للمنظمة.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، عن سعادته لهذا التطور. وقال "إنه أمر يدعو إلى السعادة الكبيرة للهند".

وتحدث الوزير الأول فيجاي روباني أيضًا عبر وسائل الاتصال الاجتماعية، وأعرب عن سعادته.. قائلاً "شعرت بسعادة غامرة بعلمي أن أحمد أباد أصبحت إحدى مدن التراث العالمي لليونسكو، وهي أول مدينة تعد كذلك في الهند".

وتأسست مدينة أحمد أباد عام 1411م وظلت عاصمة لسلطنة غوجارات، وأصبحت لاحقًا مركزًا سياسيًا وتجاريًا مهما في غوجارات.


سبأ
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