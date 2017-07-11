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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - يوليو - 2017 الساعة 07:14:06م
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون عدد من الانتصارات في مختلف الجبهات
تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية من تحقيق الانتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن ضد العدوان السعودي الأمريكي وفي جبهات ما وراء الحدود.
العفو الدولية تدين رفض المحكمة العليا البريطانية وقف بيع الأسلحة للسعودية
أدانت منظمة العفو الدولية بقرار القضاء البريطاني رفض النظر في القضية والتشريع بقانونية مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية الأمر الذي يبيح ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني... واصفة ذلك بالنكسة بحق المدنيين اليمنيين الأبرياء.
النفط يرتفع بدعم آفاق الطلب في الأجل القصير لكن السوق ما زالت ضغيفة
ارتفع النفط اليوم الثلاثاء بدعم من توقعات الطلب القوي في الأسابيع القادمة لكن ظروف السوق بشكل عام ما زالت ضعيفة بفعل استمرار تخمة إمدادات الوقود وهو ما دفع عددا من البنوك لتخفيض توقعاتها للأسعار.
نادال يخسر أمام مولر ويودع ويمبلدون... و راونيتش يقصي زفيريف
خسر رفائيل نادال بطل فرنسا المفتوحة للتنس أمام جيل مولر لاعب لوكسمبورج بنتيجة 6-3 و6-4 و3-6 و4-6 15-13 في الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس لتتحطم آماله في نيل ثالث ألقابه في البطولة.
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مناقشة آلية تنمية الموارد المالية بمختلف الجهات الإيرادية في ريمة
[11/يوليو/2017]
ريمة - سبأ:
 ناقش اجتماع اليوم بمحافظة ريمة برئاسة المحافظ حسن العمري آلية تنمية الموارد المالية بمختلف الجهات الايرادية على مستوى المحافظة والمديريات.

وناقش الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة للشؤون المالية والادارية محمد الوسد ومدراء مكاتب الأمن والمالية الواجبات والنقل والمرور والضرائب وصندوق النظافة السبل الكفيلة بتنمية الموارد المالية ومؤشرات خطة تنمية الموارد وتفعيل كافة الأوعية الايرادية للعام الجاري .

وأكد على أهمية تجاوز كل الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية تحصيل الإيرادات بما يسهم في تنميتها كمصدر رئيسي في تسهيل مهام المحافظة وتنفيذ خططها السنوية وتقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد على ضرورة العمل بالآلية الجديدة لتحصيل المدورات والمتأخرات وخصوصا الزكوية والضريبية على مستوى مديريات المحافظة ومحاسبة المتلاعبين بالإيرادات المحلية والمتحصلين وأمناء الصناديق غير الملتزمين بتوريد ما عليهم من مدورات أو عهد مالية إلى البنك المركزي.

وأمهل الاجتماع الجهات المقصرة والمتلاعبين بالمال العام سبعة أيام لتسليم ما عليهم من عهد ومبالغ متأخرة مالم سيتم إحالتهم إلى النيابة

سبأ
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