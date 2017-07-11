محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تنمية الموارد المالية بمختلف الجهات الإيرادية في ريمة ريمة - سبأ:

ناقش اجتماع اليوم بمحافظة ريمة برئاسة المحافظ حسن العمري آلية تنمية الموارد المالية بمختلف الجهات الايرادية على مستوى المحافظة والمديريات.



وناقش الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة للشؤون المالية والادارية محمد الوسد ومدراء مكاتب الأمن والمالية الواجبات والنقل والمرور والضرائب وصندوق النظافة السبل الكفيلة بتنمية الموارد المالية ومؤشرات خطة تنمية الموارد وتفعيل كافة الأوعية الايرادية للعام الجاري .



وأكد على أهمية تجاوز كل الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية تحصيل الإيرادات بما يسهم في تنميتها كمصدر رئيسي في تسهيل مهام المحافظة وتنفيذ خططها السنوية وتقديم الخدمات للمواطنين.



وشدد على ضرورة العمل بالآلية الجديدة لتحصيل المدورات والمتأخرات وخصوصا الزكوية والضريبية على مستوى مديريات المحافظة ومحاسبة المتلاعبين بالإيرادات المحلية والمتحصلين وأمناء الصناديق غير الملتزمين بتوريد ما عليهم من مدورات أو عهد مالية إلى البنك المركزي.



وأمهل الاجتماع الجهات المقصرة والمتلاعبين بالمال العام سبعة أيام لتسليم ما عليهم من عهد ومبالغ متأخرة مالم سيتم إحالتهم إلى النيابة

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ