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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - يوليو - 2017 الساعة 07:14:06م
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لقاء موسع بالحديدة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية
[11/يوليو/2017]
الحديدة - سبأ:
 أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي أن حكومة الإنقاذ سخرت كل جهودها لمواجهة الكوليرا في كافة المحافظات.

وأوضح الدكتور مقبولي في لقاء موسع اليوم بالحديدة ضم وزراء الإعلام والزراعة والثروة السمكية والنقل ومحافظ الحديدة، أنه تم رصد مبلغ 42 مليون ريال عبر صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة كدفعة أولى لمواجهة الكوليرا .. لافتا إلى أن اليونيسيف تكفلت بتشغيل وتنقية آبار مياه الشرب بالمحافظة.

وأشاد بجهود لجنة مكافحة الكوليرا بالمحافظة التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة عضو مجلس النواب الحاج عبدالجليل ثابت وبدعم من كبار التجار ورجال الأعمال .

وأشار نائب رئيس الوزراء في اللقاء الذي حضره عدد من وكلاء المحافظة وأعضاء المجلس المحلي وفروع المؤسسات والهيئات ومدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة، إلى أن مجلس الوزراء أقر إنشاء صندوق دعم الكهرباء بهدف تمويل محطات الكهرباء بمادة المازوت والديزل لتشغيل الكهرباء بمحافظة الحديدة.

ولفت إلى أن محطات توليد الكهرباء تحتاج إلى 20 ألف طن شهريا من المازوت ومليونين لتر من الديزل، ما يعادل أربعة مليار ريال شهريا لتشغيل الكهرباء.

كما أكد الدكتور مقبولي إهتمام المجلس بوضع عدد من الحلول الكفيلة بالحفاظ على إستمرار تشغيل الكهرباء والحفاظ على معداتها وإصلاح الشبكة وتخفيض الفاقد من التيار الكهربائي وتحسين توريد الإيرادات.

وتطرق إلى قرار الحكومة الأخير بشأن تنظيم الإيرادات وحث مسئولي فروع المؤسسات والهيئات والمكاتب الإيرادية على عدم الإحتفاظ بها في خزنات المكاتب وضرورة توريد المبالغ المحصلة أولا بأول إلى طرف البنك المركزي.

وقال "إن توقف الرواتب سببه العدوان ونقل البنك المركزي اليمني إلى عدن وعدم تنفيذ الإتفاقات التي تمت بنظر الأمم المتحدة بشأن عدم إقحام الرواتب والكهرباء والخدمات الأساسية في الصراعات ".

وفي اللقاء أكد وزير الإعلام أحمد حامد أن الشعب اليمني يتعرض لعدوان وحصار جائر، ما يتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا في خندق الدفاع عن الوطن أرضا وإنسانا .

وأشار إلى أنه سيتم في الأيام القادمة افتتاح قناة تلفزيونية باسم '' تهامة '' تعنى بالشأن التهامي والتعريف بما تتميز به تهامة من تنوع ثقافي وحضاري وتاريخي والترويج لتهامة في مختلف المجالات.

وقال " إن قيادة الوزارة والحكومة عازمة على إضافة محطة لإذاعة الحديدة لتشمل تغطية مساحات جديدة للقيام بدورها التوعوي بمخططات العدوان" .

فيما ثمن محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج الجهود الحكومية الهادفة إلى معالجة الأوضاع في المحافظة وخاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والثروة السمكية والزراعة .

وأكد تعاون السلطة المحلية مع الجهات المعنية لتحسين الأوضاع بالمحافظة والتخفيف من الأعباء على المواطنين الصامدين في وجه العدوان.

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