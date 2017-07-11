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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - يوليو - 2017 الساعة 06:17:14م
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نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الصحفي عبدالكريم تقي
[11/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الصحفي والأديب والكاتب عبدالكريم حسن تقي رئيس تحرير صحيفة صنعاء بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال الصحافة والإعلام والأدب.

ولفت نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى في برقيته إلى عبدالله عبدالكريم تقي وإخوانه وكافة آل تقي إلى إسهامات الفقيد في المجال الصحفي والإعلامي كواحد من رواد الصحافة الحرة في اليمن وتميزه في أبراز قضايا الوطن والإنسان في أعماله الصحفية والشعرية التي خدمت القضية الوطنية في محطات مختلفة ورسخت قيم الوفاء والإخلاص لمبادئ الثورة والجمهورية والوحدة وتجسيدها قيما حية في وعي الجماهير.

وعبر الدكتور لبوزة عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد .. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنّا لله وإنّآ لله راجعون".

سبأ
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