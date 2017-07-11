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  رياضة
تأهل الصربي ديوكوفيتش لدور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزه على مانارينو
[11/يوليو/2017]
لندن - سبأ:
 تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس بفوزه دون عناء كبير 6-2 و7-6 و6-4 على الفرنسي أدريان مانارينو اليوم الثلاثاء.

وكان من المفترض إقامة المباراة الاثنين لكنها تأجلت إلى اليوم بسبب تأخر انتهاء مباراة رفائيل نادال مع جيل مولر.

واستمرت المباراة التي انتهت بفوز مولر على نادال 4 ساعات و48 دقيقة ليصبح من المستحيل أن ينهي ديوكوفيتش مباراته على الملعب الرئيسي قبل الظلام.

وتسببت أمطار خفيفة في غلق السقف المتحرك للملعب الرئيسي اليوم.

وسيلعب ديوكوفيتش، الذي خضع لعلاج في الكتف خلال المجموعة الثالثة، مع التشيكي توماس برديتش في دور الثمانية.

سبأ
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