محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء للسلطة القضائية والمحلية بالحديدة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى الحديدة - سبأ:

عقد بمحافظة الحديدة اليوم لقاء للسلطة القضائية والمحلية برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الأغبري، بحضور محافظ الحديدة حسن أحمد هيج ورؤساء المحاكم والنيابات بالحديدة وريمة.



ناقش اللقاء المواضيع المتعلقة بمستوى التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والتنفيذية، والسبل الكفيلة بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة المنشودة الضامنة للحقوق والحريات، ودعم جهود القضاء في التغلب على الصعوبات التي تعترض العمل جراء العدوان والحصار.



وفي اللقاء أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن النزول الميداني إلى عدد من المحاكم والنيابات في كافة المحافظات بهدف تلمس أوضاع القضاة ومعرفة إحتياجاتهم التي تأتي ضمن الأولويات التي يجب أن يحصل عليها القاضي.



وأكد أهمية التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية في تحقيق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون .. لافتا إلى أهمية إحترام إستقلالية القضاء بإعتباره الضامن الوحيد للحقوق والحريات.



كما أشار إلى ضرورة تفرغ القضاة لواجباتهم القضائية والإبتعاد عن التطويل في نظر القضايا .. مهيبا بالقضاة وأعضاء النيابة عدم إبقاء أي مواطن رهن الحجز أو الإعتقال دون سند قانوني، والتعاون مع الإعلام في نشر الأحكام الرادعة لتعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع.



فيما أكد محافظ الحديدة أن قيادة المحافظة تقف بكل إمكانياتها لتعزيز النظام والقانون والأحكام القضائية التي تعد المرجع الدائم والأكيد لحل كافة الخلافات والنزاعات الدراجة في المحاكم والنيابات وأماكن الإحتجاز.



من جانبه أشار رئيس إستئناف محافظة الحديدة القاضي أحمد محمد البعداني، إلى أهمية زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى للمحافظة بما من شأنه تجاوز التحديات التي خلفها العدوان والحصار.



وأكد الحرص على إستمرار العمل رغم ما تتعرض له المحافظة من قصف همجي من قبل طيران وبوارج العدوان والتي تسببت في تدمير منشآت قضائية ومنع الوصول إلى أخرى ومنها محاكم المنصورية والسخنة والدريهمي والخوخة.



وذكر القاضي البعداني أنه تم معالجة تلك الإشكاليات بنقل العمل إلى محكمة الإستئناف بعد ترتيب الأوضاع القانونية وبما يضمن تسيير العمل والفصل في القضايا وخاصة التي على ذمتها مساجين .. لافتا إلى ضرورة سد الشواغر ورفد المحاكم التي لديها كثافة في القضايا بالعدد اللازم من القضاة.



إلى ذلك قام رئيس مجلس القضاء بزيارة نيابة إستئناف محافظة الحديدة ومحكمة ونيابة شمال الحديدة ومحكمة ونيابة جنوب الحديدة والأموال العامة والجزائية المتخصصة والمحكمة التجارية، والتقى بالقضاة وموظفي المحاكم واستمع الى مشاكلهم ووجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها حسب الإمكانات المتاحة.



رافقه خلال الزيارة رئيس نيابة الإستئناف بالحديدة القاضي هادي عيضه ومدير عام محكمة الاستئناف محمد زعفور .

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ