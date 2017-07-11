عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تحطم طائرة عسكرية في ولاية مسيسيبي الأمريكية واشنطن- سبأ:

أكد مسئول بإدارة الطوارئ في ولاية مسيسيبي الأمريكية إن طائرة عسكرية تحطمت في ريف الولاية مساء أمس الاثنين.



وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم.. ولم ترد بعد أي تفاصل رسمية بشأن حادث التحطم الذي وقع في مقاطعة ليفلور التي تبعد نحو 160 كيلومترا شمالي جاكسون عاصمة الولاية.



وقالت المتحدثة باسم سلاح مشاة البحرية الأمريكية الكابتن سارة بيرنز إن طائرة نقل من طراز هيركليز كي سي-130 "تعرضت لحادث".



لكن صحيفة كلاريون ليدجر نقلت عن قائد شرطة مقاطعة ليفلور ريكي بانكس قوله إن 5 على الأقل لقوا حتفهم من بين 9 أشخاص يعتقد أنهم كانوا على متن الطائرة.

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ