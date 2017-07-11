محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الشيخ ناصر القوسي صنعاء - سبأ:

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة إلى عبد المنعم بن ناصر القوسي وإخوانه وكافة آل القوسي في وفاة الشيخ ناصر بن ناجي القوسي الذي إنتقل إلى رحمة الله بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني.



وأشار نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى في برقيته إلى إسهامات الفقيد الوطنية وأدواره النضالية في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة إلى جانب إسهاماته الجادة في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين.



وعبر الدكتور لبوزة عن بالغ الأسى والأسف وصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب .. مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ