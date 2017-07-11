عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الناتو يؤكد أهمية الحوار مع روسيا موسكو- سبأ:

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبيرغ أهمية مواصلة الحوار بين الحلف وروسيا وخاصة في ظل التوتر الحالي بينهما.



وذكر موقع لينتا رو الإلكتروني الروسي أن ستولتنبيرغ وضع المساعي الاوكرانية للانضمام إلى الناتو في خانة الأمن الجماعي الا انه راى ان هذا “لا يستوجب التخلي عن الحوار مع روسيا ” على حد تعبيره.



وبخصوص المناورات الروسية البيلاروسية المزمعة في سبتمبر المقبل أكد ستولتنبيرغ أن الحلف “لا يرى في الوقت الراهن أي تهديد لأعضائه قد تحمله هذه المناورات في طياتها “.



وكان المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف أكد أمس أن انضمام اوكرانيا الى حلف شمال الأطلسى ناتو سيعنى مزيدا من تقدم البنية التحتية العسكرية للحلف نحو الحدود الروسية ما يهدد الاستقرار فى اوروبا فيما اعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أن بلاده لا تعتزم في الوقت الراهن إطلاق إجراءات الانضمام إلى الأطلسي.



ويعمد حلف ناتو الى حشد قواته ونشر اسلحته قرب الحدود مع روسيا وقد عزز من وجوده العسكرى فى شرق أوروبا وكثف المناورات العسكرية التى يقوم بها فى اطار الحركات الاستفزازية الموجهة ضد موسكو.

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ