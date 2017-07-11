محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صعدة يتفقد سير العمل بمشروع تشغيل وحدات الضخ المياه بالطاقة الشمسية صعدة - سبأ:

تفقد محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم، سير العمل بمشروع تشغيل وحدات ضخ المياه بالطاقة الشمسية، الممول من منظمة اليونيسيف بتكلفة 410 آلاف دولار.



واستمع المحافظ ومعه وكيل المحافظة صالح عقاب ومدير عام المياه والصرف الصحي بوزارة المياه المهندس محمد نعمان الدعيس، إلى شرح حول طبيعة العمل بالمشروع والذي ينفذ في ثلاثة مواقع محيطة بخزانات المياه التي تغذي عاصمة المحافظة، ونسبة الإنجاز والتي بلغت 70 بالمائة.



وأكد المحافظ ضرورة سرعة إنجاز المشروع الذي سيغطي 40 بالمائة من احتياج المدينة من المياه، وتسليمه في الموعد المحدد وفقا للمواصفات.



وثمن جهود اليونيسيف وتعاونها مع قيادة السلطة المحلية بما يخدم التنمية المحلية وتنفيذ هذه المشاريع المستدامة لتخفيف جزء بسيط من معاناة المواطنين جراء العدوان السعودي الأمريكي الذي عمد على استهداف محطات الضخ وخزانات المياه.



ودعا محافظ صعدة المنظمات الإنسانية إلى التعاون في إعادة بقية المرافق الخدمية التي دمرها العدوان ما أدى إلى حرمان مدينة صعده وضواحيها من الخدمات الضرورية وفي مقدمتها محطة الكهرباء ومحطة تعبئة الغاز المنزلي ومبنى الإتصالات السلكية والاسلكية.



وأبدى استعداد قيادة المحافظة تقديم كافة التسهيلات لما فيه خدمة المصلحة العامة وإعادة المنشآت الخدمية.



رافقهم خلال الزيارة مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة ناصر حربان .

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ