اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هبوط أسعار الذهب قليلا مع صعود الدولار والأسهم قبل شهادة يلين بنجالورو- سبأ:

هبطت أسعار الذهب قليلا اليوم الثلاثاء بفعل صعود الدولار مع ترقب السوق دلائل على مسار رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قبل شهادة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1211.34 للأوقية بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش.



كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.2 في المائة إلى 1210.50 دولار للأوقية.



ويترقب السوق شهادة يلين يومي الأربعاء والخميس بشأن التقرير نصف السنوي للبنك الخاص بالسياسية النقدية والاقتصاد.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.5 في المائة إلى 15.55 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 842.25 دولار للأوقية .



وتراجع البلاتين لليوم الثالث وخسر 0.8 في المائة ليصل إلى 892.35 دولار للأوقية بعدما هبط أمس إلى 889.25 دولار وهو أقل مستوى له منذ الرابع من مايو الماضي.

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ