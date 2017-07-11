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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - يوليو - 2017 الساعة 05:40:20م
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  محلي
رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة يتفقد سير إمتحانات الشهادة الأساسية
[11/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 تفقد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي لأمانة العاصمة حمود النقيب، اليوم سير إمتحانات الشهادة الأساسية والتي يتقدم لها 48 ألف طالبا وطالبة موزعين على 107 مراكز إمتحانية في عموم مدارس مديريات الأمانة.

حيث إطلع النقيب على سير الإمتحانات بمدارس 14 أكتوبر وقتيبه بن مسلم وعمر المختار في مديرية شعوب، واستمع إلى شرح عن الجهود المبذولة لإنجاح العملية الإمتحانية.

وأشاد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمستوى الإنضباط بالمراكز الإمتحانية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار .. داعيا الطلاب والطالبات إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل التحصيل العلمي وتحقيق مراتب متقدمة.

واعتبر إصرار القطاع التربوي والطلاب على إنجاح العملية التعليمية للعام الثالث على التوالي وصولاً إلى الامتحانات رسالـة لقوى العدوان على أن الشعب اليمني مستمر في ميادين العمل لبناء الوطن والدفاع عنه.

رافقه خلال الزيارة مدير المنطقة التعليمية بمديرية شعوب عصام العابد .

سبأ
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