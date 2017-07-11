[11/يوليو/2017]
رام الله - سبأ:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (15) مواطناً فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية المحتلة، وذلك منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن نادي الأسير الفلسطيني القول: إن الاحتلال اعتقل 9 مواطنين من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة.. كما واُعتقل مواطن من بلدة كفر قليل، وطفل من بلدة سبسطية في محافظة نابلس.
علاوة على ذلك، فقد اعتقل الاحتلال 3 مواطنين من عدة بلدات بمحافظة بيت لحم.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن مواطناً افلسطينياً أعتقل من محافظة طولكرم، وذلك بعد إصابته بالرصاص.
سبأ