عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة (موسع) رام الله - سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (15) مواطناً فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية المحتلة، وذلك منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن نادي الأسير الفلسطيني القول: إن الاحتلال اعتقل 9 مواطنين من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة.. كما واُعتقل مواطن من بلدة كفر قليل، وطفل من بلدة سبسطية في محافظة نابلس.



علاوة على ذلك، فقد اعتقل الاحتلال 3 مواطنين من عدة بلدات بمحافظة بيت لحم.



وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن مواطناً افلسطينياً أعتقل من محافظة طولكرم، وذلك بعد إصابته بالرصاص.

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ