محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التخطيط يؤكد أهمية تضافر الجهود للتخفيف من تداعيات انعدام الغذائي باليمن صنعاء - سبأ:

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولی عبد العزيز الكميم، أهمية تضافر الجهود للتخفيف من تداعيات انعدام الغذائي باليمن.



واستعرض وزير التخطيط في ورشة العمل الخاصة بتقييم أداء الدول الأعضاء في المبادرة العالمية لرفع مستوى الغذاء 2017م والمتعددة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين في القطاعات ذات الصلة وفي إطار نظام الرصد والمتابعة والتقييم وبمشاركة سكرتارية رفع مستوى التغذية في جنيف ومنظمة اليونيسيف التي عقدت اليوم بصنعاء، التحديات التي يواجهها اليمن جراء تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي.



ولفت في هذا الصدد إلی أن ما يقدر بـ 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي والذي بلغ مستويات مقلقة في كل محافظات الجمهورية.



وأشار الوزير الكميم إلى أن انعقاد الورشة مناسبة لتقييم مستوى التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في المبادرة العالمية لرفع مستوى الغذاء 2017م.



وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بالدعم المقدم من منظمة اليونيسيف لانعقاد الورشة والدور الذي تضطلع به اليونيسيف في دعم وتعزيز الجهود الهادفة إلی التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي.



واستعرض المشاركون في ورشة التي تستمر يوم، القضايا المتصلة بتجارب الدول الأعضاء في المبادرة العالمية لرفع مستوى الغذاء 2017م.



حضر الورشة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية المهندس عبدالله الشاطر.

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ