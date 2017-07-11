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إجتماع بمحافظة المحويت يستعرض دور المنظمات في مكافحة وباء الكوليرا
[11/يوليو/2017]
المحويت - سبأ:
ناقش إجتماع موسع بمحافظة المحويت برئاسة امين عام المجلس المحلي بالمحافظة الدكتور علي احمد الزيكم وحضور وكيل اول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي الجوانب المتعلقة بدور المنظمات الصحية والانسانية في مكافحة الكوليرا والاسهالات المائية في المحافظة.

واستمع الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المكاتب المعنية وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة وممثلي عن منظمات كير الدولية والهلال الاحمر اليمني ومنظمة سماء اليمن والمنظمات المحلية...الى تقارير من مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الهام النزيلي ومدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور امين حبيش ومدير عام مكتب المياه والصرف الصحي ثابت حرمل حول الانشطة والتدخلال الطبية والوقائية لمختلف المنظمات الانسانية والطبية الدولية منها والمحلية في سبيل مواجهة امراض الاسهالات المائية والكوليرا بالمحافظة والجهود العلاجية والوقائية المبذوله لمواجهة هذا الوباء.

واشارت التقارير الى المهام الكثيرة التي اسهمت فيها الجهات الرسمية والمنظمات في مكافحة الوباء والحد من انتشاره.

مشيرين إلى أن التدخلات المباشرة التي نفذتها الجهات الرسمية ومعها المنظمات الانسانية أسهمت وإلى حد كبير في التخفيف من معانات الناس والحد من مضاعفات هذا الوباء وتوفير فرص المعالجة للحالات المصابة.

منوهين بتواصل انشطة التوعية الصحية وحملات تعقيم وكلورة مصادر وخزانات مياه الشرب في المنازل بالقرى والاحياء السكنية والتوعية المجتمعية المستمرة من قبل الفرق الصحية والمجتمعية حول طرق الوقاية من الوباء.

ولفتت التقارير الى الدور الذي تلعبه المرافق الصحية والمستشفيات ومراكز معالجة الاسهالات وزوايا المعالجة بالارواء بالمديريات ومايبذله الاطباء والعاملين الصحيين من جهود متواصلة على مدار الساعه في معالجة الحالات المصابة والتي يتم نقلها الى المرافق الصحية.

وحث الاجتماع المنظمات الدولية والإنسانية المعنية بالصحة على المزيد من الدعم لجهود مكافحة الكوليرا وتحسين الوضع الصحي والبيئي في مناطق المحافظة .

حضر الاجتماع وكلاء المحافظة حمود حزام شملان وعبد السلام الذماري واحمد قليلة.

سبأ
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