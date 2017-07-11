محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء الرضمة بمحافظة إب يحتشدون ضد العدوان وجرائمه البشعة بحق ابناء اليمن إب - سبأ:

أكد أبناء مديرية الرضمة بمحافظة إب استعدادهم وجهوزيتهم العالية للتوجه إلى جبهات القتال ضد العدوان ومرتزقته الذين ارتكبوا بحق ابناء اليمن أبشع المجازر والجرائم .



وأضح المشاركون خلال الوقفة القبلية الحاشدة التي نظمها ابناء الرضمة اليوم بحضور وكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري في بيان وقفتهم أن ما يرتكبه العدوان من جرائم وحصار خانق تسبب في ازمة اقتصادية وانسانية كبيرة كل ذلك لن تزيد اليمنين الا صمودا وصبرا وقوة في مواجهة جبروت العدوان الذي تجاوز بجرائمه حدا خرج فيه عن الانسانية وحدود العقل والمنطق وعلى مرآى ومسمع من المجتمع الدولي الخانع لقوى الاستكبار العالمي .

وفي الوقفة تحدث الوكيل الشاهري عن مواقف ابناء الرضمة الذين كانوا في مقدمة الصفوف دفاعا عن الوطن والدين ضد الطغاة والمستكبرين الذين يمارسون ابشع عدوان على اليمن بقيادة امريكا واليهود . مشيرا الى ان العدوان جاء ليمزق اليمن ويثير فيها النوازع والفتن لا كما يزعمون في اعلامهم الكاذب بانهم جاؤوا لتحرير اليمن ولعل ما يحدث في مناطق الجنوب المحتل خير شاهد ودليل وهو ما لن يقبل به اليمنيون ابدا ؛ لافتا ان العدوان لا محاله سيُهزم وان اليمنين سينتصرون وستفشل مؤمرات العدوان مهما تمادوا في جرائمهم البشعة .

ودعا ابناء اليمن الى المزيد من الصمود والتلاحم ورفد الجبهات بالمال والرجال فقد بدأ حلف العدوان بالتفكك أمام قوة ووحدة ابناء هذا الشعب المجاهد

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ