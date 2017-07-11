محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أرشيف تفكيك ثلاث عبوات ناسفة في محافظة البيضاء صنعاء - سبأ:

فككت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمحافظة البيضاء ثلاث عبوات ناسفة بمديريات رداع ، الصومعة ، ولد ربيع.



ونقل مركز الإعلام الأمني عن الأجهزة الأمنية بالمحافظة أن إحدى العبوات الناسفة كانت مزروعة في طريق نوفان بمديرية ولد ربيع ، فيما زرعت الثانية في الخط العام بجوار السوق في منطقة العقلة بمديرية الصومعة .



وأشار إلى أنه تم العثور على العبوة الثالثة بجوار منزل مشبوهين اثنين تم ضبطهما خلال اليومين الماضيين.



وأكد أن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها لمعرفة المتورطين بهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الاستقرار والسكينة العامة بالمحافظة ، مهيباً بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو أجسام غريبة .

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ