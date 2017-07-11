محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير عمل السلطة المحلية لمحافظة صنعاء صنعاء - سبأ:

ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ومحافظ صنعاء حنين قطينة، آليات تفعيل دور أجهزة السلطة المحلية في تحسين الأداء الخدمي والتنموي والإيرادي.



واستعرض اللقاء الذي ضم رؤساء اللجان المتخصصة بمحلي المحافظة تقارير عن أداء أجهزة السلطة المحلية وجهودها في تقديم الخدمات للمواطنين، ومنها تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية عن طريق إعادة توزيع الكادر الصحي وتوفير الكادر التعليمي وتجاوز الصعوبات الناجمة عن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وفي الإجتماع أكد وزير الإدارة المحلية ضرورة الإلتزام بالأنظمة واللوائح في كافة الإجراءات الادارية لعمل أجهزة السلطة المحلية والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين الأداء الإداري والمالي وخاصة في ظل ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار جائر.



وأشاد بجهود أجهزة السلطة المحلية للمحافظة التي شهدت تحسنا ملحوظا في الايرادات المالية للعام الماضي .. داعيا الى مزيد من الاهتمام بهذا الجانب لما له من أهمية في استمرار توفير الخدمات للمواطنين.



بدوره استعرض محافظ صنعاء تقرير حول تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة خلال العام 2016م والتي حققت زيادة عن السنوات السابقة بأكثر من ملياري ريال.



وتطرق إلى الإشكاليات التي تواجه المكاتب الإيرادية وسبل التغلب عليها بما يسهم في تنمية العائدات المالية.



حضر الإجتماع وكيل وزارة الإدارة المحلية عبد السلام الضلعي ووكيل قطاع الرقابة وشؤون الوحدات محمد شوكت ووكيل قطاع الموارد المالية أمين الأرحبي، والوكيل المساعد لقطاع التطوير المؤسسي والتنمية البشرية يحيى الحملي والوكيل المساعد لقطاع نظم المعلومات والاحصاء الخليل القرشي ومدير مكتب الوزير أحمد شديوة ومدير الاعلام والعلاقات حفظ الله الأكوع ومدير الشؤون القانونية محمد الورقاء.

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ