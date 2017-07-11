ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - يوليو - 2017 الساعة 12:30:10م
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون عدد من الانتصارات في مختلف الجبهات
تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية من تحقيق الانتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن ضد العدوان السعودي الأمريكي وفي جبهات ما وراء الحدود.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة.. ويهدم مبنى قيد الإنشاء في القدس
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها بحق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 9 فلسطينيين في رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية، فيما هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية مبنى قيد الإن
النفط يرتفع بدعم آفاق الطلب في الأجل القصير لكن السوق ما زالت ضغيفة
ارتفع النفط اليوم الثلاثاء بدعم من توقعات الطلب القوي في الأسابيع القادمة لكن ظروف السوق بشكل عام ما زالت ضعيفة بفعل استمرار تخمة إمدادات الوقود وهو ما دفع عددا من البنوك لتخفيض توقعاتها للأسعار.
نادال يخسر أمام مولر ويودع ويمبلدون... و راونيتش يقصي زفيريف
خسر رفائيل نادال بطل فرنسا المفتوحة للتنس أمام جيل مولر لاعب لوكسمبورج بنتيجة 6-3 و6-4 و3-6 و4-6 15-13 في الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس لتتحطم آماله في نيل ثالث ألقابه في البطولة.
آخر الأخبار:
تفكيك ثلاث عبوات ناسفة في محافظة البيضاء
مناقشة سير عمل السلطة المحلية لمحافظة صنعاء
صندوق النقد : المغرب جاهز لإصلاح العملة لكن التأخير "ليس مشكلة"
مناقشة ترتيبات امتحانات المعاهد التقنية والمهنية بالمحويت
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة سير عمل السلطة المحلية لمحافظة صنعاء
[11/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ومحافظ صنعاء حنين قطينة، آليات تفعيل دور أجهزة السلطة المحلية في تحسين الأداء الخدمي والتنموي والإيرادي.

واستعرض اللقاء الذي ضم رؤساء اللجان المتخصصة بمحلي المحافظة تقارير عن أداء أجهزة السلطة المحلية وجهودها في تقديم الخدمات للمواطنين، ومنها تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية عن طريق إعادة توزيع الكادر الصحي وتوفير الكادر التعليمي وتجاوز الصعوبات الناجمة عن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي الإجتماع أكد وزير الإدارة المحلية ضرورة الإلتزام بالأنظمة واللوائح في كافة الإجراءات الادارية لعمل أجهزة السلطة المحلية والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين الأداء الإداري والمالي وخاصة في ظل ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار جائر.

وأشاد بجهود أجهزة السلطة المحلية للمحافظة التي شهدت تحسنا ملحوظا في الايرادات المالية للعام الماضي .. داعيا الى مزيد من الاهتمام بهذا الجانب لما له من أهمية في استمرار توفير الخدمات للمواطنين.

بدوره استعرض محافظ صنعاء تقرير حول تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة خلال العام 2016م والتي حققت زيادة عن السنوات السابقة بأكثر من ملياري ريال.

وتطرق إلى الإشكاليات التي تواجه المكاتب الإيرادية وسبل التغلب عليها بما يسهم في تنمية العائدات المالية.

حضر الإجتماع وكيل وزارة الإدارة المحلية عبد السلام الضلعي ووكيل قطاع الرقابة وشؤون الوحدات محمد شوكت ووكيل قطاع الموارد المالية أمين الأرحبي، والوكيل المساعد لقطاع التطوير المؤسسي والتنمية البشرية يحيى الحملي والوكيل المساعد لقطاع نظم المعلومات والاحصاء الخليل القرشي ومدير مكتب الوزير أحمد شديوة ومدير الاعلام والعلاقات حفظ الله الأكوع ومدير الشؤون القانونية محمد الورقاء.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تفكيك ثلاث عبوات ناسفة في محافظة البيضاء
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون عدد من الانتصارات في مختلف الجبهات
مناقشة ترتيبات امتحانات المعاهد التقنية والمهنية بالمحويت
ضبط ثمانية متهمين بارتكاب جرائم سرقة بالإكراه بأمانة العاصمة
طيران العدوان يشن نحو 14 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
مصدر بالخارجية يندد برفض المحكمة البريطانية دعوى وقف تصدير الأسلحة للسعودية
وزارة التربية تعلن عن نقل مراكز امتحانية بمحافظتي عمران و ريمة
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية المتون بالجوف
المجلس السياسي الأعلى يبارك انتصارات العراق الشقيق ضد داعش
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على الجوف
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن نحو 14 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[11/يوليو/2017]
مصدر بالخارجية يندد برفض المحكمة البريطانية دعوى وقف تصدير الأسلحة للسعودية
[11/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية المتون بالجوف
[11/يوليو/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على الجوف
[10/يوليو/2017]
حملة ضد تجارة الأسلحة: المحكمة البريطانية خيبت الآمال وسنستأنف الحكم
[10/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by