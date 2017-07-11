رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نادال يخسر أمام مولر ويودع ويمبلدون... و راونيتش يقصي زفيريف لندن - سبأ:

خسر رفائيل نادال بطل فرنسا المفتوحة للتنس أمام جيل مولر لاعب لوكسمبورج بنتيجة 6-3 و6-4 و3-6 و4-6 15-13 في الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس لتتحطم آماله في نيل ثالث ألقابه في البطولة.



وقاتل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بعد خسارته لاول مجموعتين على الملعب رقم واحد وأنقذ أربع نقاط لحسم المباراة في المجموعة الخامسة التي دامت 135 دقيقة وارسل فيها تسع مرات بنجاح ليبقى في اجواء المباراة.



ولكن وفي المرة العاشرة انهار نادال تحت الضغط القاسي الذي مارسه عليه مولر.



وقادت ضربة امامية غير متقنة مولر لنيل نقطتين لحسم المباراة في الشوط 28 من المجموعة الفاصلة وهو ما تحقق بعد ان سدد نادال المرهق كرة إلى خارج الملعب.



وسيواجه مولر المصنف 16، والذي اطلق 30 ارسالا ساحقا و95 ضربة حاسمة، الكرواتي مارين شيليتش في دور الثمانية .



وتفوق مولر على نادال الذي نال 15 لقبا على صعيد البطولات الاربع الكبرى في اول مجموعتين الا انه وعندما استطاع اللاعب الاسباني شحذ قواه ثانية وبدأ في تقديم افضل اداء لديه بدا أن فرص لاعب لوكسمبورج قد تراجعت.



وأظهر مولر قدرة ملحوظة على التصدي لصحوة نادال وكانت له اليد العليا في المجموعة الخامسة ليحقق اكبر انتصار في مسيرته ويبلغ دور الثمانية في ويمبلدون لاول مرة في مسيرته.



وفي مباراة أخرى، نجا الكندي ميلوش راونيتش من مواجهة عصيبة بدور 16 ببطولة ويمبلدون للتنس أمام الالماني الصاعد الكسندر زفيريف ليطيح ببعض توقعات النقاد الخاصة بالمرشحين لنيل اللقب بفوزه 4-6 و7-5 و4-6 و7-5 و6-1 الاثنين.



وحافظ راونيتش المصنف السادس، الذي خسر نهائي ويمبلدون العام الماضي أمام آندي موراي، على ثباته في النقاط المهمة واستغل خمس من ثماني نقاط لكسر الإرسال بينما استغل زفيريف (20 عاما) المصنف العاشر بالبطولة ثلاث فرص فقط من 18.



وحسم اللاعب الكندي صاحب ضربات الإرسال القوية الانتصار بعدما سدد 23 ضربة إرسال ساحق في مواجهة استغرقت نحو ثلاث ساعات ونصف.



وسيلتقي راونيتش مع روجر فيدرر في دور الثمانية يوم الأربعاء.

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ