محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون عدد من الانتصارات في مختلف الجبهات صنعاء - سبأ:

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية من تحقيق الانتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن ضد العدوان السعودي الأمريكي وفي جبهات ما وراء الحدود.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان قصفوا بالمدفعية موقع الضبعة السعودي في نجران، فيما قنصت وحدة القناصة جندي سعودي في موقع العبادية في جيزان.



وأكد المصدر مصرع القيادي المرتزق العميد محمد صالح مسعود قائد مايسمى باللواء 210 بنيران الجيش واللجان الشعبية في محافظة الجوف التي شهدت عملية هجومية واسعة على مواقع المرتزقة في وادي شواق، ووادي ملحان، ووادي وقز ومعسكر السلان في مديرية المصلوب، فيما لقي 4 من مرتزقة العدوان مصرعهم في منطقة وقز.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعاً لمرتزقة العدوان في منطقة كرش بمحافظة لحج، فيما تم إطلاق صاروخ الصرخة3 محلي الصنع وصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة في كرش أيضاً.



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت مرابط مدفعية المرتزقة في مديرية الصلو في محافظة تعز بعدد من القذائف، فيما لقي القيادي الشيخ المرتزق عبدربه قاسم نصر والقياديان حسين الكور ووائل محمود عبيد المركوله البسيسي مصرعهما في جبهة المخا.



وقال المصدر إن عدد من المرتزقة لقوا مصرعهم في جبهة المخا أيضاً وهم يسلم احمد محمد اليافعي، علي محمد حمد حجيري المرزقي، مجد محمد علي دهول، فيما أصيب محمد اللحجي.



وبيّن المصدر أن عدد من المرتزقة لقوا مصارعهم في جبهة مأرب، حيث لقي أربعة منهم مصرعهم في مديرية صرواح، فيما لقي المرتزق فاروق عبدالإله أحمد السامعي مصرعه في جبهة المخدرة.



وذكر المصدر أسماء بعض القتلى في استهداف الجيش واللجان مقر المنطقة الثالثة بمارب، وهم: القيادي عامر الصلوي، القيادي سامي هلال عبده نعمان، محمد القطيش، بشير عاطف، زكريا مظفر، وأكرم الجعشني.



وأكد المصدر أن جبهة نهم شهدت مصرع المرتزق يحيى محمد سليم الوركي القيادي باللواء 310 ، والقيادي المرتزق صلاح احمد قائد العتابي من قيادات اللواء314مدرع من أبناء الضالع بالإضافة إلى كل من المرتزقة، ياسين طه ياسين اليوسفي، هارون خالد الأهدل، ريان جمال ثابت سعيد الحكيمي، ووسيم عبدالوهاب أحمد غالب الحكيمي.

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ