[11/يوليو/2017]
المحويت - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم ترتيبات الامتحانات النظرية والعملية لطلاب التعليم الفني والتدريب المهني بالمعاهد التقنية والمهنية بالمحافظة للعام الدراسي 2016م /2017م.
وفي الاجتماع الذي ترأسه أمين عام المجلس المحلي للمحافظة الدكتور علي احمد الزيكم وحضره وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالله عباس الحمزي، استعرض مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الملك مزارق الترتيبات الجارية للامتحانات.
ولفت الحمزي إلى قرار اللجنة العليا للامتحانات بتفويض مكاتب التعليم الفني بالمحافظات بإجراء الاختبارات العملية لهذا العام لمختلف المستويات المهنية ابتداء من 15 يوليو الجاري وفقاً للضوابط المحددة لها بحسب التقويم الدراسي، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود من أجل إنجاح الامتحانات.
من جهته نوه أمين عام المجلس المحلي للمحافظة بجهود مكتب التعليم الفني والمهني واللجنة الفرعية للامتحانات بالمكتب في التحضير والترتيب لتنفيذ العملية الامتحانية.
سبأ