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140 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال العام الجاري
[11/يوليو/2017]
رام الله - سبأ:
أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين في تزايد مستمر، وبشكل ملحوظ، حيث سجل في النصف الأول من هذا العام 140 انتهاكا بحق الصحفيين، بينهم 15 انتهاكا، خلال شهر يونيو المنصرم.

وأضافت ، في تقريرها الشهري عن الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين، أن النصف الأول من العام الحالي شهد تصعيدا إسرائيليا ضد الإعلاميين الفلسطينيين، وحرية التعبير، خلافا لما تكفله نصوص القانون الدولي الإنساني.

وحسب التقرير، أن قوات الاحتلال ما زالت تواصل ملاحقتها، واستهدافها للصحفيين، واعتقالهم ضمن السياسة المخططة، والممنهجة لمصادرة الحقيقة، وتكميم الأفواه، وقمع حرية الرأي والتعبير للتغطية على جرائمها، ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

وأكد أن هذا التصعيد يحتاج إلى وقفة جادة من قبل المؤسسات الحقوقية والاتحادات والنقابات الصحفية العربية والدولية لوقف هذه الجرائم وذلك من خلال تنظيم حملات دولية لمساندة الصحفيين الفلسطينيين في مواجهة هذه الجرائم والانتهاكات اليومية بحقهم.

وقالت "وفا" ، إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين بلغت 140 انتهاكا في الفترة ما بين 01/01/2017 وحتى 30/6/2017. حيث سجل شهر يناير 22 انتهاكا فيما سجل شهر فبراير 21 انتهاكا، أما شهر مارس سجل 25 انتهاكا، في حين سجل شهر ابريل 31 انتهاكا، وسجل شهر مايو 26 انتهاكا بحق الصحفيين.

وأشارت، إلى أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغ 62 مصابا، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات 70 حالة. في حين سجلت 8 حالات اعتداء على المؤسسات والمعدات الصحفية.

وأوضح التقرير، أن شهر يونيو المنصرم سجل 15 انتهاكا ضد الصحفيين، حيث منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 4-6-2017 كلاً من مراسل موقع "لكم" لطفي عيسى، ومراسل موقع "واينت" حسن شعلان من تغطية جلسة لإدارة بلدية كفر قاسم واللجنة الشعبية مع قائد شرطة الطيبه عن موضوع العنف والجريمة.

وبنفس التاريخ السابق أصيبت الصحفية ليالي عيد، مراسلة قناة القدس الفضائية، بحروق في يدها اليسرى جراء، إطلاق قوات الاحتلال قنبلة صوت تجاهها، خلال اقتحامها لبلدة العيسوية في القدس المحتلة.

سبأ
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