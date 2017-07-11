عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة.. ويهدم مبنى قيد الإنشاء في القدس رام الله - القدس المحتلة - سبأ:

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها بحق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 9 فلسطينيين في رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية، فيما هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية مبنى قيد الإنشاء، مكون من عدة طوابق، وشقق سكنية، في بلدة العيسوية، بمدينة القدس المحتلة؛ بحجة "عدم الترخيص".



ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان فلسطينيين، من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.



وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية داهمت القرية، وشرعت بتفتيش عدد من المنازل، واعتقلت كلا من: عدي عيسى ربيع، ومحمد نمر عيد، وعبد الله حمدان، وغسان محمد طه، وعايد عودة عنقوش,



وأضافت المصادر أن الاحتلال داهم منزل المواطن عادل عمر، وقاموا بخلع الجبصين من المنزل، وسرقة مبلغ 2000 شيقل من منزل المواطن حمدان عبد الواحد.



وفي محافظة بيت لحم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من مناطق مختلفة في المحافظة.



وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: كرم ماجد العمارين (20 عاما)، من مخيم العزة شمال بيت لحم، ويوسف محمود الشيخ (24 عاما) من قرية مراح رباح جنوبا، وإحسان حسين طقاطقة (22 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



وأشار المصدر إلى أن مواجهات اندلعت فجر اليوم في بلدة تقوع شرقا بين الشبان وقوات الاحتلال اثر اقتحامها، أطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.



وفي محافظة نابلس،اختطفت قوة إسرائيلة خاصة، الليلة الماضية، فتى من بلدة سبسطية شمال المحافظة.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في تصريح إن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت الفتى مهدي ناصر جمال شهاب (14عاما)، مساء أمس من داخل البلدة، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح.



وفي القدس المحتلة، هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، مبنى قيد الإنشاء، مكون من عدة طوابق، وشقق سكنية، في بلدة العيسوية، بمدينة القدس المحتلة؛ بحجة "عدم الترخيص".



وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال ضربت طوقا عسكريا على محيط المبنى بحي عبيد، قبل أن تشرع جرافات البلدية بهدم المبنى، الذي يعود لكل من: عبد الرؤف محمود، ولؤي عبيد.

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ