ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - يوليو - 2017 الساعة 11:41:07ص
طيران العدوان يشن نحو 14 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي نحو 14 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مستهدفاً الممتلكات العامة والخاصة .
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة.. ويهدم مبنى قيد الإنشاء في القدس
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها بحق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 9 فلسطينيين في رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية، فيما هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية مبنى قيد الإن
النفط يرتفع بدعم آفاق الطلب في الأجل القصير لكن السوق ما زالت ضغيفة
ارتفع النفط اليوم الثلاثاء بدعم من توقعات الطلب القوي في الأسابيع القادمة لكن ظروف السوق بشكل عام ما زالت ضعيفة بفعل استمرار تخمة إمدادات الوقود وهو ما دفع عددا من البنوك لتخفيض توقعاتها للأسعار.
فرنسا تحقق اللقب على حساب البرازيل في دوري الطائرة العالمي
حقق المنتخب الفرنسي اللقب الثاني في تاريخه في الدوري العالمي للكرة الطائرة عقب فوزه على نظيره البرازيلي 3-2 في المباراة النهائية في البرازيل .
آخر الأخبار:
140 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال العام الجاري
ضبط ثمانية متهمين بارتكاب جرائم سرقة بالإكراه بأمانة العاصمة
أمريكا تبرم صفقة عسكرية مع بريطانيا بقيمة مليار دولار
إجلاء 10 آلاف شخص بسبب حرائق في غرب كندا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
أمريكا تبرم صفقة عسكرية مع بريطانيا بقيمة مليار دولار
[11/يوليو/2017]
واشنطن - سبأ:
أعلنت السلطات الأمريكة الاثنين أن واشنطن ستبيع حليفتها بريطانيا حوالي ثلاثة آلاف عربة عسكرية أمريكية من طراز جديد ستحل محل عربتي "جيب" و"هامفي" اللتين اعتمد عليهما الجيش الأمريكي لفترة طويلة.

وبحسب بيان مشترك لوزارتي خارجية البلدين فإن "مشروع البيع هذا يعزز السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأمنها القومي عبر المساهمة في تعزيز أمن حليف في حلف شمال الأطلسي".

ويتعين أن توافق وزارة الخارجية الأمريكية على عملية البيع قبل أن تحيل وزارة الدفاع الصفقة إلى الكونغرس الذي يحق له تعطيلها في غضون 30 يوما من تاريخ تبليغه بها، والصفقة تشمل تزويد لندن بما مجموعه 2747 عربة تكتيكية خفيفة مشتركة مقابل 1.03 مليار دولار.

ويرجح خبراء ألا يعترض الكونغرس على هذه الصفقة، من منطلق أن بريطانيا هي "أقرب حليف" للولايات المتحدة.

يشار الى أن البنتاغون اختار في سبتمبر 2015 شركة "اوشكوش" ومقرها ولاية ويسكونسن شمال الولايات المتحدة لتصنيع هذه العربة العسكرية الجديدة، متوجا بذلك مسيرة بدأت في 2003 لإنتاجها.

ويعتزم سلاح البر الأمريكي شراء 50 ألفا من هذه العربات بحلول العام 2040، بينما يعتزم سلاح مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" شراء 5500 عربة، لتصل القيمة الإجمالية لهذه المشتريات إلى 30 مليار دولار.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
140 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال العام الجاري
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة.. ويهدم مبنى قيد الإنشاء في القدس
إجلاء 10 آلاف شخص بسبب حرائق في غرب كندا
مقتل 16 شخصا في تحطم طائرة عسكرية في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
مصرع وفقدان العشرات من الأشخاص جراء فيضانات وسط الصين
كوريا الشمالية : الولايات المتحدة بدأت بالتفريق بين الأسيويين على غرار ما فعلته بالعرب
روسيا تعرب عن أملها بتحقيق تقدم في جولة المفاوضات الجديدة الخاصة بالازمة السورية
كوزنتسوفا تفوز على البولندية رادفانسكا في بطولة ويمبلدون
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية
فرنسا قد تغلق 17 من مفاعلاتها النووية

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن نحو 14 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[11/يوليو/2017]
مصدر بالخارجية يندد برفض المحكمة البريطانية دعوى وقف تصدير الأسلحة للسعودية
[11/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية المتون بالجوف
[11/يوليو/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على الجوف
[10/يوليو/2017]
حملة ضد تجارة الأسلحة: المحكمة البريطانية خيبت الآمال وسنستأنف الحكم
[10/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by