عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمريكا تبرم صفقة عسكرية مع بريطانيا بقيمة مليار دولار واشنطن - سبأ:

أعلنت السلطات الأمريكة الاثنين أن واشنطن ستبيع حليفتها بريطانيا حوالي ثلاثة آلاف عربة عسكرية أمريكية من طراز جديد ستحل محل عربتي "جيب" و"هامفي" اللتين اعتمد عليهما الجيش الأمريكي لفترة طويلة.



وبحسب بيان مشترك لوزارتي خارجية البلدين فإن "مشروع البيع هذا يعزز السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأمنها القومي عبر المساهمة في تعزيز أمن حليف في حلف شمال الأطلسي".



ويتعين أن توافق وزارة الخارجية الأمريكية على عملية البيع قبل أن تحيل وزارة الدفاع الصفقة إلى الكونغرس الذي يحق له تعطيلها في غضون 30 يوما من تاريخ تبليغه بها، والصفقة تشمل تزويد لندن بما مجموعه 2747 عربة تكتيكية خفيفة مشتركة مقابل 1.03 مليار دولار.



ويرجح خبراء ألا يعترض الكونغرس على هذه الصفقة، من منطلق أن بريطانيا هي "أقرب حليف" للولايات المتحدة.



يشار الى أن البنتاغون اختار في سبتمبر 2015 شركة "اوشكوش" ومقرها ولاية ويسكونسن شمال الولايات المتحدة لتصنيع هذه العربة العسكرية الجديدة، متوجا بذلك مسيرة بدأت في 2003 لإنتاجها.



ويعتزم سلاح البر الأمريكي شراء 50 ألفا من هذه العربات بحلول العام 2040، بينما يعتزم سلاح مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" شراء 5500 عربة، لتصل القيمة الإجمالية لهذه المشتريات إلى 30 مليار دولار.

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ