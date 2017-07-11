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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - يوليو - 2017 الساعة 11:41:07ص
طيران العدوان يشن نحو 14 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
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طيران العدوان يشن نحو 14 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[11/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي نحو 14 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مستهدفاً الممتلكات العامة والخاصة .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على إدارة الأمن في ريمة حميد بمديرية سنحان محافظة صنعاء ، و غارتين على البقع وأم الرياح بمديرية كتاف في محافظة صعدة .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ست غارات على مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، و غارتين على مديرية الحميدات بمحافظة الجوف ، وشن غارة على منطقة جيزان .

سبأ
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