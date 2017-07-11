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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - يوليو - 2017 الساعة 11:41:07ص
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إجلاء 10 آلاف شخص بسبب حرائق في غرب كندا
[11/يوليو/2017]
مونتريال - سبأ:
أجلت السلطات في مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب كندا أكثر من 10 آلاف شخص الاثنين بعد ثلاثة أيام على اعلان حالة الطوارئ في المقاطعة بسبب اندلاع عشرات الحرائق فيها.

وقال وزير الامن العام الكندي رالف غودالي في مؤتمر صحفي "انه بعد اسابيع عديدة من الجفاف والرياح العاتية التي دفعت الحرائق باتجاه المنازل تم اخلاء العديد من القرى الواقعة في وسط المقاطعة، مما ادى الى تشريد "اكثر من 10 آلاف شخص".

واضاف "هناك تقريبا 231 حريقا" بينها "98 حريقا جديدا اندلعت جميعا نهار امس (الاحد) وعشرة منها على الاقل هي قريبة جدا من مناطق مأهولة، مما يجعلها شديدة الخطورة". موضحا ان "البرق هو المسؤول على ما يبدو عن غالبية هذه الحرائق ولكن ليس عنها جميعا"، داعيا المواطنين الى اليقظة لدى تنزههم في الطبيعة.

من جهته قال وزير الغابات في حكومة المقاطعة جون روستاد ان الحرائق ادت الى "تدمير منازل ومباني اخرى ولكن من الصعب تحديد عددها بسبب كثافة الدخان" الذي يغطي العديد من مناطق المقاطعة.

ولا تتوقع هيئة الارصاد الجوية اي هطول أي أمطار هذا الاسبوع، مما ينذر بتفاقم الوضع.

سبأ
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