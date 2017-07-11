ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دراسة: تناول 3 أكواب من القهوة يومياً "تغنيك عن زيارة الطبيب" لندن - سبأ:

خلصت دراستان طبيتان إلى أن شرب القهوة مفيد للصحة وقد يكون ضمن أحد العوامل التي تساهم في العيش لفترة طويلة وتقليل نسبة الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة.



وتناولت الدراستان لعلاقة بين شرب القهوة والعمر الطويل لكن دون إثبات السبب وراء ذلك.



وفحصت الدراسة الطبية الأولى التي أشرفت عليها الوكالة الدولية لبحوث السرطان وإمبريال كوليدج لندن في بريطانيا أكثر من نصف مليون شخص في 10 دول أوروبية مختلفة.



وخلصت الدراسة الى أن " الأشخاص الذين يشربون 3 أكواب من القهوة يومياً يعيشون لمدة أطول من أولئك الذين لا يشربونها".



وعمدت الدراسة الأمريكية التي شملت أكثر من 180 ألف مشارك من مختلف العرقيات في الولايات المتحدة.



وتوصلت الدراسة إلى خلاصة مفادها أن "للقهوة دور في العيش لفترة أطول بغض النظر إن كانت بالكافيين أم خالية منها".



وأكدت الدراسة أن "شاربي القهوة أقل عرضة للموت جراء الإصابة بأمراض القلب والسرطان والجلطات الدماغية والسكري والأمراض التنفسية وأمراض الكلى".



ووجدت الدراسة أن شرب فنجان واحد من القهوة يومياً يقلل نسبة الوفاة 12 من المئة من أولئك الذين لا يشربونها ، كما أن أولئك الذين يشربون كوبين من القهوة أو ثلاثة يومياً، تقل نسبة الوفاة لديهم بنسة 18 في المئة من أولئك الذين لا يشربون القهوة.



وتعد القهوة من أكثر المشروبات شهرة في العالم إذ يُستهلك نحو 2.25 كوب من القهوة يومياً.



وعمدت دراسات طبية سابقة على تسليط الضوء على فوائد القهوة، وأنها تضيف مضادات الأكسدة، وقد تحسن وظائف الكبد وتقلل من نسبة الالتهابات، إلا أن لها بعض المخاطر على بعض الأشخاص مثل : الحوامل والأطفال.



وحذر خبراء من ضرورة توخي الحذر في التعاطي مع نتائج الدراستين، إذ أن الدراسة الأوروبية استثنت مرضى السرطان والقلب والسكري، أي أنها ركزت في دراستها على الأشخاص الأصحاء ممن هم فوق سن 35 من العمر.

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ