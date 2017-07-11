محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة التربية تعلن عن نقل مراكز امتحانية بمحافظتي عمران و ريمة صنعاء - سبأ:

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نقل مراكز امتحانية بمحافظتي عمران و ريمة.



وأوضح وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أنه تقرر نقل مركزي الشهيد ناصر أبو عوجاء و رابعة الأحمر بمديرية العشة بمحافظة عمران إلی مركزي الشهيد الحاذق و الحمزة بمديرية عمران .



وذكر أنه تقرر أيضاً نقل مركزي الأقصى مزهر والوحدة المخلاف الثانوي بمديرية مزهر في محافظة ريمه إلى مركزي الفتح الجبين و جمال الدين الجبين بمركز المحافظة وكذا نقل مركز عمار بن ياسر الثانوي بمديرية كسمه إلى مركز عبدالله بن مسعود بني منصور بالمديرية نفسها .



وأهاب الوكيل السقاف بطلاب وطالبات المراكز الامتحانية بالمحافظتين الانتقال يوم غد لتأدية امتحاناتهم بدء من امتحان مادة اللغة الإنجليزية في المراكز الجديدة ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ