Conseil politique suprême bénit le victoires de l'Irak contre Daesh [11/يوليو/2017]



SANA'A, 11 Juillet (SABA)-Le Conseil politique suprême a félicité la déclaration du victoire du gouvernement irakien et son peuple contre Daesh, qui a causé des ravages dans le pays.





Le Conseil suprême politique a déclaré que nous en République du Yémen insistons sur le fait que cette victoire n'a pas été atteint sans la cohésion du peuple avec l'armée et la volonté d'éradiquer Daesh, qui a servi les pays de l'arrogance et leurs projets dans la région.

AM



SABA