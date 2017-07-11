عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 16 شخصا في تحطم طائرة عسكرية في ولاية ميسيسيبي الأمريكية واشنطن - سبأ:

قتل 16 شخصا الاثنين في تحطم طائرة عسكرية أمريكية تابعة للمارينز في ولاية ميسيسيبي جنوب الولايات المتحدة حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن إدارة محلية للطوارئ.



ونقلت "سي إن إن" عن فريد راندل مدير إدارة الطوارىء في ليفلور كاونتي إن كل الضحايا كانوا على متن الطائرة التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، موضحا أنه لم ينج أحد في الحادث.



وأكدت قيادة مشاة البحرية الأمريكية أن "حادثا" وقع لطائرة من طراز "كي سي-130" ليلا بدون أن تضيف أية تفاصيل.



ونقلت صحيفة "كلاريون ليدجر" عن مدير وكالة إدارة الأزمة في ميسيسيبي لي سميثون أن الطائرة تحطمت حوالى الساعة 16,00 (21,00 بتوقيت غرينيتش) بين مقاطعتي سانفلاور وليفلور، وأدى سقوطها إلى اندلاع حريق تدخلت فرق الإطفاء لإخماده.



ونشرت الصحيفة نفسها على موقعها الإلكتروني صورا يظهر فيها عمود من الدخان الأسود يتصاعد من حقل زراعي.

سبأ [11/يوليو/2017]سبأ