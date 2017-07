Armée cible le site d'Al-Dhaba'ah à Najran [11/يوليو/2017]

NAJRAN, 11 Juillet (SABA)-L'armée soutenue par les comités populaires a ciblé le site saoudien d'Al-Dhaba'ah à Najran.



Une source militaire a indiquee à SABA, que l'artellirie de l'armée et des comités populaires a ciblé le site d'Al-Dhaba'ah, faisant des pertes humaines et matérielles parmi les rangs de l'ennemi.



La source a ajouté que les unités de l'élite de l'armée et des comités populaires a tué un soldat saoudien dans le site d'Al-Abadiah à JIzan.



