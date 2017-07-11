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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - يوليو - 2017 الساعة 10:43:45ص
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية المتون بالجوف
[11/يوليو/2017]
الجوف - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم ست غارات على بمديرية المتون بالجوف.
وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان إستهدفت بست غارات مناطق متفرقة بمديرية المتون.
سبأ
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