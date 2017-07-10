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آخر تحديث: الإثنين، 10 - يوليو - 2017 الساعة 11:19:08م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وكيل محافظة أرخبيل سقطرى
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء وكيل محافظة أرخبيل سقطرى هاشم السقطري.
كوريا الشمالية : الولايات المتحدة بدأت بالتفريق بين الأسيويين على غرار ما فعلته بالعرب
إتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بالسعي في الوقت الراهن إلى تحريض فريق من الآسيويين ضد آخر وبث الفتنة بينهم على غرار ما فعلته بالعرب.
إرتفاع أسعار النفط بعد خسائر
عوضت أسعار النفط بعض خسائرها اليوم بعد أن هبطت ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة ولكن الأسواق مازالت تتعرض لضغوط من تزايد عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة والإمدادات الكبيرة من أوبك.
فرنسا تحقق اللقب على حساب البرازيل في دوري الطائرة العالمي
حقق المنتخب الفرنسي اللقب الثاني في تاريخه في الدوري العالمي للكرة الطائرة عقب فوزه على نظيره البرازيلي 3-2 في المباراة النهائية في البرازيل .
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طيران العدوان السعودي يشن غارتين على الجوف
[10/يوليو/2017] الجوف - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم غارتين على محافظة الجوف.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الحميدات.
سبأ
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