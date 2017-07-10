رئيس مجلس القضاء الأعلى يتفقد سير أداء المحاكم والنيابات بالمحويت [10/يوليو/2017] المحويت - سبأ :



تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الأغبري اليوم محكمة الإستئناف والنيابة العامة وعدد من المحاكم والنيابات الإبتدائية بمحافظة المحويت.



واطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعه أمين عام محلي المحويت الدكتور علي الزيكم على سير الأداء الإداري والقضائي لمحكمة الإستئناف ومقر النيابة العامة بالمحافظة والمحكمة الإبتدائية بمديرية المحويت والمحكمة والنيابة الإبتدائية بمديرية الرجم.



واستمع من رئيس محكمة الإستئناف بالمحافظة القاضي يحيى المعمري ورئيس النيابة العامة القاضي محمد العنسي وأعضاء محكمة ونيابة المحافظة إلى شرح حول مستوى إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات الإبتدائية والعامة بالمحافظة خلال العام الجاري.



وأشاروا إلى جهود رؤساء وأعضاء المحاكم ومسئولي النيابات في تفعيل دور القضاء وإنجاز القضايا المنظورة أمامها والتغلب على الصعوبات التي تواجهها.



إلى ذلك عقد بمحافظة المحويت إجتماع موسع برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، ضم مسئولو السلطة القضائية ورؤساء المحاكم والنيابات العامة والإبتدائية بالمحافظة والمديريات وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة.



وفي الإجتماع الذي حضره وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي وقيادة السلطة المحلية إستعرض رئيس محكمة إستئناف المحافظة ورئيس النيابة العامة الصعوبات التي تواجه سير أداء المحاكم والنيايات بالمحافظة والمديريات.



وأشارا إلى الجهود المطلوبة لتفعيل دور المحاكم والنيابات بالمحافظة وإحتياجات القضاة والكوادر القضائية لتغطية بعض المحاكم والنيابات والتي تواجه عجز في الكوادر القضائية.



وفي الإجتماع أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بدور القضاة والكادر الإداري وإضطلاعهم لمسؤولياتهم في الإلتزام والإنضباط في أداء واجباتهم .. مهيبا بالجميع العمل على مضاعقة الجهود وتنفيذ المهام والتسريع في إنجاز القضايا المنظورة أمامهم.



وأكد أهمية تحقيق ميزان العدالة وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان .. مبينا الدور الفاعل للسلطة القضائية خلال المرحلة الماضية.



ووجه القاضي الأغبري الجهات المعنية بتحسين أوضاع نزلاء إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة وتوفير الدعم والرعاية الصحية والخدمية لهم لا سيما المتصلة بالغذاء وخدمات النظافة وتأمين إحتياجات السجن من المياه .



كما وجه برفد محكمتي مديرية الخبت ومديرية ملحان بالقضاة والكوادر القضائية بما يمكنهما من القيام بدورهما في تعزيز العدالة وحل قضايا المجتمع.



حضر اللقاء مدير أمن المحافظة العميد علي الغني وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ورؤساء المحاكم والنيابات الإبتدائية بالمديريات.

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