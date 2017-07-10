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مدير مكتب الصحة بالجوف يدعو المنظمات الدولية للتدخل العاجل لمواجهة الكوليرا
[10/يوليو/2017] الجوف - سبأ :
دعا مدير مكتب الصحة بمحافظة الجوف الدكتور أحمد محمد حزام، المنظمات الإنسانية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لرفد المرافق الصحية بمديرية خب والشعف بالمحاليل والأدوية اللازمة للحد من إنتشار الكوليرا.
وأكد مدير مكتب الصحة خلال تفقده للمراكز والمرافق الصحية بمديرية خب والشعف والإجراءات المتخذة لمواجهة وباء الكوليرا، ضرورة إيجاد خطط عملية لمواجهة الحالات الطارئة وبما يتناسب مع الإمكانات المتاحة.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية العاملة بمديرية خب والشعف رغم الظروف الصعبة التي تواجهها جراء شحة الإمكانات وإستهداف العدوان للمرافق الصحية.
سبأ