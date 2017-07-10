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حملة ضد تجارة الأسلحة: المحكمة البريطانية خيبت الآمال وسنستأنف الحكم
[10/يوليو/2017] لندن - سبأ :

قال عضو حملة ضد تجارة الأسلحة أنرو سميث " إن الحملة ستستأنف الحكم بعد رفض المحكمة العليا البريطانية اليوم دعوى قضائية بوقف بيع أسلحة للسعودية ".

وأضاف سميث عضو الحملة رافعة الدعوى في بيان صادر عن الحملة" إن هذا الحكم مخيب جدًا للآمال".

وأكد أن الحكم بمثابة ضوء أخضر للحكومة البريطانية لتواصل تسليح ودعم الدكتاتوريات الوحشية ومنتهكي حقوق الإنسان مثل السعودية التي أظهرت تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وسعت الحملة لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع إلى السعودية.

من جانبها أكدت منظمة أوكسفام أن حكم المحكمة العليا البريطانية أعاد الحد من التسلح 25 عاما إلى الوراء.
سبأ
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