وكيل أول محافظة إب يتفقد سير امتحانات الثانوية بمديرية الرضمة [10/يوليو/2017] إب - سبأ :



تفقد وكيل أول محافظة إب عبدالحميد الشاهري اليوم سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة في عدد من المدارس بمديرية الرضمة .



و استمع الوكيل الشاهري من المدراء والملاحظين إلى شرح عن سير الامتحانات والصعوبات التي تواجهها في ظل استمرار العدوان الغاشم .



وأشاد بمستوى التنظيم والالتزام بخطة سير العملية الامتحانية بمدارس المديرية ، مثمناً جهود القائمين على إدارة الامتحانات التي توليها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة جل اهتمامها بما يضمن إنجاح العملية التعليمية في عموم مدارس المحافظة .



رافقه في الزيارة مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية أحمد العليي .

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