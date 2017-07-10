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منظمة العفو الدولية : رفض دعوى بيع أسلحة للسعودية نكسة للمدنيين في اليمن
[10/يوليو/2017] لندن - سبأ :

أكدت منظمة العفو الدولية أن رفض المحكمة العليا البريطانية دعوى بشأن بيع أسلحة للسعودية نكسة للمدنيين في اليمن.

و قالت المنظمة في أول تعليق لها " إن القرار يعطي بريطانيا وموردي الأسلحة الضوء الأخضر لمواصلة السماح بنقل أسلحة إلى السعودية".

وسعت حملة "وقف بيع الأسلحة" وهي منظمة مجتمع مدني بريطانية إلى استصدار أمر قضائي بإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية إلى السعودية.

هذا و قد رفضت المحكمة العليا البريطانية اليوم دعوى قضائية بوقف صفقة بيع أسلحة للسعودية بعدة مليارات.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسو وثلاثة وزراء آخرين رفضوا في وقت سابق من العام الماضي وقف بيع الأسلحة إلى السعودية، عقب مطالبات من لجنتين بالبرلمان البريطاني لوقف الدعم العسكري للرياض.
سبأ
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