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مكتب الصحة بالحديدة يكرم استشاري الأطفال الدكتور عادل عبدالحميد
[10/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :

كرم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة اليوم استشاري طب الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الحديدة التخصصي الدكتور عادل عبد الحميد.

وخلال التكريم أشاد مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله بجهود الدكتور عادل عبدالحميد في تقديم الخدمات الطبية المتميزة للحالات المرضية من الأطفال .

وأشار إلى أن المكرّم من الأخصائيين الذين يعملون بمهنية وإنسانية ، وأضاف تطوراً ملحوظاً للخدمات التي يقدمها مستشفى الحديدة على مدى 13 عاما.

من جهته عبر الدكتور عادل عبدالحميد عن تقديره لهذا التكريم الذي يعد حافزاً ودافعاً معنوياً لمضاعفة الجهود في خدمة المرضى .

حضر التكريم نائب مدير عام مكتب الصحة الدكتور محمد قطقط و مدير مستشفى الحديدة الدكتور خالد حزام .
سبأ
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