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رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية التحضير الجيد للفترة الأولى من الدورة الثانية للإنعقاد السنوي الـ12 للمجلس
[10/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي أهمية التحضير الجيد والناجح والإعداد الفاعل لإنعقاد الفترة الأولى من الدورة الثانية للإنعقاد السنوي الثاني عشر للمجلس.

جاء ذلك لدى ترأسه مساء اليوم بمجلس النواب الإجتماع المشترك لأعضاء هيئة الرئاسة ورؤساء اللجان الدائمة والكتل البرلمانية بحضور أمين عام مجلس النواب عبدالله أحمد صوفان والأمين العام المساعد أحمد محمد الخاوي، ومواصلة الإجتماع للتحضير والإعداد الجيدين لإنعقاد المجلس خلال الفترة القادمة .

وقدم رئيس مجلس النواب عرضاً موجزاً للتطورات السياسية على الصعيد الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي وصلة ذلك بالأوضاع القائمة في الجمهورية اليمنية في ظل إستمرار العدوان الظالم على الشعب اليمني بقيادة السعودية وتأثير الصواريخ والقنابل العنقودية والأسلحة المحرمة دولياً على الأوضاع بشكل عام ومنها الأوضاع البيئية بشكل خاص وإنتشار الكوليرا والأوبئة الخطيرة، إلى جانب تأثير ذلك على معاناة الشعب اليمني جراء العدوان والحصار الإقتصادي والبري والجوي والبحري الجائر.

وأوضح رئيس مجلس النواب والحاضرون في الإجتماع أهمية واقعية مشروع جدول أعمال المجلس للفترة القادمة وأن يتضمن قضايا تهم الوطن والمواطنين في الظرف الراهن.

ولفتوا إلى ضرورة أن تقدم حكومة الإنقاذ إلى مجلس النواب تقارير حول ما أُنجز من الأعمال الموكلة إليها وما أتخذ من إجراءات بشأن مواجهة الكوليرا وما أنجزته من قضايا وردت في برنامجها العام وتوصيات المجلس حوله، وكذا ما نفذته الحكومة من نقاط وردت في الإتفاق الذي تم بين حكومة الإنقاذ ومجلس النواب في الاجتماع المشترك بينهما .

وشدد الحاضرون على أهمية أن تقدم الحكومة خلال فترة إنعقاد المجلس القادمة توضيحاً لما أنجزته في مجال تحقيق مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.

وتناول الإجتماع مشروع جدول أعمال المجلس للفترة القادمة متابعة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والأمنية في ظل إستمرار العدوان الظالم والحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني .

كما تناول مشروع جدول أعمال المجلس للفترة القادمة مناقشة المجلس للحكومة حول العديد من القضايا التي تم الإتفاق عليها خلال الفترة الماضية.

من جهة أخرى أشاد الإجتماع بالإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية ومعهم جماهير الشعب اليمني في مواجهة تحالف العدوان بقيادة السعودية.

إلى ذلك أشاد الإجتماع بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة العراقية في مدينة الموصل على تنظيم داعش الإرهابي وأهمية ذلك في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه .

ورحب الحاضرون في الاجتماع بإتفاق الهدنة الذي حققته القوى السياسية في الجمهورية العربية السورية.

هذا وقد أكد الإجتماع أهمية تعزيز العمل باللائحة الداخلية للمجلس وكذا تعزيز الحضور بالنسبة لأعضاء المجلس.
سبأ
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