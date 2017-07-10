وكيل وزارة الصحة يلتقي رئيس بعثة اطباء بلا حدود السويسرية [10/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



ناقش وكيل وزارة الصحة العامة لقطاع الطب العلاجي الدكتور ناصر العرجلي خلال لقائه اليوم بصنعاء رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية باليمن حسن مياكي، الأنشطة الطبية التي تقدمها المنظمة بمستشفيات إب.



وتطرق اللقاء إلى إمكانية دعم المنظمة للشعب اليمني خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها لمواجهة الكوليرا والحد من إنتشاره.



وفي اللقاء أكد الدكتور العرجلي ضرورة توسيع المنظمات الطبية الدولية العاملة في اليمن لأنشطتها وبرامجها في دعم جهود مكافحة الكوليرا والحد من انتشاره في مختلف المناطق.



وطالب المنظمات بالإيفاء بتعهداتها السابقة بشان دعم القطاع الصحي المتردي في اليمن جراء العدوان والحصار وكذا المساهمة في توفير الأدوية والمحاليل الطبية الخاصة بالمصابين بالأمراض المزمنة.



وأشار وكيل قطاع الطب العلاجي إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنظمة لتوسيع نشاطها الصحي والعلاجي وخاصة في مواجهة الكوليرا والحد من انتشاره .

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